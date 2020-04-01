Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України

Екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун попросила в американського підприємця Ілона Маска передати Україні апарати для штучної вентиляції легень.

– Мене звуть Уляна Супрун і я колишній міністр охорони здоров’я України. Україні дуже потрібні апарати для штучної вентиляції легенів.

У нас у відділеннях інтенсивної терапії їх лише 3,5 тис., а наше населення — 37 млн. Будь ласка, допоможіть нам, – йдеться у повідомленні.