Супрун попросила в Ілона Маска апарати ШВЛ для України

Екс-міністр охорони здоров’я Уляна Супрун попросила в американського підприємця Ілона Маска передати Україні апарати для штучної вентиляції легень.
– Мене звуть Уляна Супрун і я колишній міністр охорони здоров’я України. Україні дуже потрібні апарати для штучної вентиляції легенів.
У нас у відділеннях інтенсивної терапії їх лише 3,5 тис., а наше населення — 37 млн. Будь ласка, допоможіть нам, – йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, 31 березня у Міжнародний аеропорт Бориспіль прибув літак з Китаю, який доставив в Україну 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.