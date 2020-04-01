У 60% українців грошей після втрати роботи не вистачить і на місяць – соцопитування

У більшої частини українців за умови втрати роботи заощаджень вистачить менше, аніж на місяць.

Про це заявили 60% респондентів під час опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг наприкінці березня.

– Водночас 16% зазначили, що їм вистачить збережень на термін до двох місяців, 7% – до трьох місяців, – йдеться у звіті за результатами дослідження.

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І лише 6% опитаних українців зможуть протриматися без отримання доходу півроку, 3% – мають заощадження на рік і більше.

Соціологічна група Рейтинг проводила опитування двома хвилями: 25-27 березня та 28-30 березня.

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Кількість респондентів: 2 000 людей.

Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 4%.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки карантину. Під час опитування українці розповіли, що втратили та чого бояться під час карантину.

Джерело: Рейтинг