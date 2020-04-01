Станом на 12.00 1 квітня в Києві зафіксовано 132 хворих на коронавірус. За добу підтверджено 25 нових випадків зараження.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, 12 чоловіків – від 23 до 71 року, 12 жінок – від 21 до 80 років і одна дитина, якій трохи більше року.

З 25 хворих госпіталізовано 15 осіб. Решта 10 лікуються на самоізоляції під контролем лікарів.

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За його словами, половина киян, у яких за минулу добу підтвердився коронавірус, за кордон не виїжджали.

– Вони були інфіковані в Україні. Це означає, що вірус поширюється і охоплює місто, – сказав мер.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року в Україні підтверджено 669 випадків інфікування Covid-19. Всього зафіксовано 17 смертей.

За добу було зафіксовано 120 нових випадків зараження.

Також повідомляється, що з початку епідемії 10 осіб вилікувалися від інфекції коронавірусу.