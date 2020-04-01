У Рівненській області підтвердили ще 4 випадки коронавірусу

У Рівненській області зафіксували 4 нових випадки короновірусної інфекції.

Про це розповів голова ОДА Віктор Коваль.

– Станом на 19.00 1 квітня на Рівненщині підтверджено 4 нових випадки захворювання на Covid-19, – повідомив він.

Це 41-річний мешканець Здолбунівщини, монах, який зустрічався з людиною, котра приїхала з Італії. Коло контактних осіб вже встановлено.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Ще троє пов’язані із хворою з міста Рівне – працівницею бібліотеки. Covid-19 виявили у її чоловіка, сина та колеги. Всі вони перебувають на госпіталізації у Рівненській ЦМЛ.

Всього в області зафіксовано 19 випадків захворювання на коронавірус. 16 хворих перебувають в лікарнях: двоє у важкому стані, 14 – середньої важкості. Три випадки летальні.