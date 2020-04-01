В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля.

Напередодні у жінки зафіксували високу температуру. Результати аналізів з підтвердженням Covid-19 прийшли вже після її смерті.

– … Про жінку, яка померла у пологовому будинку. На жаль, у неї підтвердили коронавірус. Зараз в обласному перинатальному центрі визначаються з тим, що робити далі, – повідомив мер міста Руслан Марцінків.

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За його словами, станом на 1 квітня в Івано-Франківській області підтверджено 41 випадок коронавірусу, з них три – летальні. 31 березня були підтверджені п’ять випадків, з них один летальний.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року в Україні 669 осіб заразилися коронавірусом, 17 українців померли від вірусу.

Джерело: Руслан Марцінків