Станом на 10.00 1 квітня в Україні зафіксували 669 випадків коронавірусу. Всього 17 людей померли, 10 – вилікувалися.

За добу було зафіксовано 120 нових випадків.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час щоденного брифінгу.

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– Ми фіксуємо летальний випадок від Covid-19 у будь-якому разі, якщо у людини його діагностували. Проте це не означає, що всі 17 людей померли саме від коронавірусу, адже дехто мав інші захворювання, які й стали причиною смерті, як-то цукровий діабет, – зазначив Ляшко.

Він додав, що невдовзі МОЗ оприлюднить інформацію щодо кожного летального випадку окремо.

Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що карантин в Україні скасують не раніше другої половини травня.