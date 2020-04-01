В Україні протягом доби зафіксували 125 нових випадків коронавірусу

Станом на 22.00 1 квітня в Україні зафіксували 749 випадків коронавірусу. Таким чином, порівняно з даними ранкової статистики, кількість хворих зросла на 125 осіб.

Від хвороби вже вилікувалися 13 людей. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Також зафіксовано 20 смертей від Covid-19, що на три випадки більше, порівняно з даними, які були станом на 10.00 1 квітня.

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Нагадаємо, в Україні до 24 квітня діє каратин, який передбачає низку обмежувальних заходів.

Однак під час засідання уряд вирішив запровадити ще деякі нові обмеження, які застосовуватимуться щодо транспорту, самоізоляції, а також обсервації.

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