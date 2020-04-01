Станом на 22.00 1 квітня в Україні зафіксовано 794 випадки коронавірусної інфекції.

Про це свідчать дані МОЗ.

– Станом на 22.00 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені ПЛР-дослідженням випадки Covid-19.

Усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від коронавірусу.

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Загалом 13 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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