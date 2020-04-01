В Україні у штабі боротьби з коронавірусом розробили нові правила поховання померлих від Covid-19.

Однак зробили це після того, як першу жертву поховали без родичів, а на Тернопільщині перелякані медики винесли тіло загиблого 68-річного чоловіка у коридор і наказали рідним його забирати.

Щоб уникнути подібних ситуацій, відповідно до правил, тіла померлих повинні бути запаковані у полілетиленові пакети, а труна має бути щільно закрита. Це робиться у морзі.

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Родичам, якщо вони не хворі, дозволено попрощатися з померлим. Але у приміщеннях має бути не більше однієї людини на 10 квадратних метрів.

Крім того, місцева влада чи охоронці цвинтаря повинні записати контакти всіх, хто був на похороні і слідкувати, аби ніхто не відкривав труну з померлим.

Додаткових рекомендацій щодо перевезення домовини і самого процесу поховання не дають. Однак деякі ритуальні бюро і без вказівок обробляють свій транспорт дезрозчином.

Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні від коронавірусу померли 17 людей.