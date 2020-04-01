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Як приватизувати квартиру – покрокова інструкція
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Як приватизувати квартиру – покрокова інструкція
Як приватизувати квартиру – покрокова інструкція

Все, що потрібно знати про приватизацію квартири, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як приватизувати квартиру, які документи варто підготувати та куди звертатися, Фактам ICTV розповів юрист Ростислав Кравець.

КРОК 1. Дізнаємося, які квартири не підлягають приватизації

Приватизувати не можна такі об’єкти:

  • квартири-музеї;
  • квартири в аварійному стані;
  • службові об’єкти;
  • квартири, розташовані в зоні обов’язкового відселення.

Якщо ваша квартира не соціальна і не потрапляє жодну з вищезазначених категорій – її можна приватизувати.

КРОК 2. Уточнюємо, у кого є право на приватизацію

Оформити квартиру можуть ті, хто на постійній основі проживає в одному об’єкті або були в черзі на поліпшення житлових умов.

Можливість оформити документи на приватизацію має тільки одна зареєстрована в квартирі людина, тому іншим треба буде відмовитися від квартири.

КРОК 3. Вибираємо спосіб приватизації

Є два способи приватизації житла:

  • Кожен член сім’ї може приватизувати 21. кв. м., а також додатково 10 кв. м. на сімейство.
  • Продаж надлишків загальної площі квартири (різниця більш ніж 60 кв. м.), які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов.

КРОК 4. Приходимо в ЖЕК

Для того, щоб приватизувати житло, необхідно прийти в ЖЕК, де ви маєте:

  • заповнити заяву на приватизацію в присутності всіх членів родини;
  • заповнити бланк Форма №4 (за зразком);
  • показати копію ордера;
  • отримати техпаспорт на квартиру.

За податки і довідки платити не потрібно.

КРОК 5. Йдемо у відділ приватизації

Звертаємось до відділу приватизації місцевої держадміністрації. Подайте такі документи:

  • ваш паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • заява на приватизацію квартири, яку ви завірили в ЖЕКу;
  • форма №4;
  • техпаспорт квартири;

Чекайте рішення протягом місяця.

Уже після приватизації за стан квартири буде відповідати новий власник, тому покращувати стан житлових умов також повинен він.

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