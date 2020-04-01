КРОК 1. Дізнаємося, які квартири не підлягають приватизації
Приватизувати не можна такі об’єкти:
- квартири-музеї;
- квартири в аварійному стані;
- службові об’єкти;
- квартири, розташовані в зоні обов’язкового відселення.
Якщо ваша квартира не соціальна і не потрапляє жодну з вищезазначених категорій – її можна приватизувати.
КРОК 2. Уточнюємо, у кого є право на приватизацію
Оформити квартиру можуть ті, хто на постійній основі проживає в одному об’єкті або були в черзі на поліпшення житлових умов.
Можливість оформити документи на приватизацію має тільки одна зареєстрована в квартирі людина, тому іншим треба буде відмовитися від квартири.
КРОК 3. Вибираємо спосіб приватизації
Є два способи приватизації житла:
- Кожен член сім’ї може приватизувати 21. кв. м., а також додатково 10 кв. м. на сімейство.
- Продаж надлишків загальної площі квартири (різниця більш ніж 60 кв. м.), які перебувають на обліку для поліпшення житлових умов.
КРОК 4. Приходимо в ЖЕК
Для того, щоб приватизувати житло, необхідно прийти в ЖЕК, де ви маєте:
- заповнити заяву на приватизацію в присутності всіх членів родини;
- заповнити бланк Форма №4 (за зразком);
- показати копію ордера;
- отримати техпаспорт на квартиру.
За податки і довідки платити не потрібно.
КРОК 5. Йдемо у відділ приватизації
Звертаємось до відділу приватизації місцевої держадміністрації. Подайте такі документи:
- ваш паспорт;
- ідентифікаційний код;
- заява на приватизацію квартири, яку ви завірили в ЖЕКу;
- форма №4;
- техпаспорт квартири;
Чекайте рішення протягом місяця.
Уже після приватизації за стан квартири буде відповідати новий власник, тому покращувати стан житлових умов також повинен він.