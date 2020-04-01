Оформити квартиру можуть ті, хто на постійній основі проживає в одному об’єкті або були в черзі на поліпшення житлових умов.

Можливість оформити документи на приватизацію має тільки одна зареєстрована в квартирі людина, тому іншим треба буде відмовитися від квартири.