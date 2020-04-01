Як закрити ФОП?

Після закриття ФОП податкова може призначити перевірку. Однак прямої вказівки на цю процедуру немає. Тобто податкова може здійснити перевірку, а може й не здійснювати. Це залежить від критеріїв податкової.

Передбачити, буде перевірка чи ні – неможливо, оскільки йдеться про суб’єктивне рішення інспекції.