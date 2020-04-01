Як закрити ФОП?
Щоб припинити дію ФОП, потрібно виконати кілька кроків:
- Насамперед треба внести запис до Єдиного державного реєстру про юридичних осіб, осіб-підприємців та громадських формувань. Подати документи для цього можна державному реєстратору або ж нотаріусу. Їм варто заповнити заяву за формою 12 (наказ Мін’юсту від 18.11.2016 №3268/5). Якщо документи подаватимете поштою, підпис треба засвідчити нотаріально.
- Обов’язково треба подати ліквідаційну звітність до податкової про сплату податків. Якщо ФОП перебував на загальній системі оподаткування, то декларація подається за останній податковий період упродовж 30 календарних днів з дня розреєстрації у ЄДР. Якщо ФОП був на спрощеній системі оподаткування, то подавати декларацію треба протягом 40 днів з наступного дня звітного кварталу, у якому підприємець закрив діяльність.
- Треба подати звіт з Єдиного соціального внеску за формою №Д5 упродовж 30 днів з дня внесення запису до ЄДР щодо ліквідації ФОП.
- Якщо ФОП має рахунки у банку, то у зв’язку з його припиненням рахунки треба закрити. Те саме стосується і електронного підпису.
- Треба, щоб податкова зняла вас з обліку як платника податків. Проконтролювати цей процес можна через сайт податкової.
Як закрити ФОП в Україні з боргами?
ФОП, який має борг, не може припинити діяльність. Спочатку треба ліквідувати всі наявні заборгованості, а потім виконати процедури, як і під час закриття стандартного ФОП.
Як закрити ФОП онлайн?
Варто скористатися сервісом Онлайн будинок юстиції.
Спочатку зайдіть у розділ про надання послуг у сфері ліквідації бізнесу.
У розділі Послуги треба подати заяву. Для цього відкрийте почергово вкладення Держреєстрація бізнесу – Фізичні особи – Припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням.
Далі заповніть електронну заяву. Натисніть клавішу Подати заяву і поставте електронний підпис.
У разі правильного заповнення ліквідація ФОП відбувається упродовж 24 години.
Як закрити ФОП без перевірки?
Після закриття ФОП податкова може призначити перевірку. Однак прямої вказівки на цю процедуру немає. Тобто податкова може здійснити перевірку, а може й не здійснювати. Це залежить від критеріїв податкової.
Передбачити, буде перевірка чи ні – неможливо, оскільки йдеться про суб’єктивне рішення інспекції.
Як закрити ФОП в Україні, якщо діяльність не велась?
Якщо діяльність не велась і ФОП не отримував доходи, він повинен виконати всі кроки, як і за стандартного закриття підприємницької діяльності.
Як закрити ФОП після смерті?
У разі смерті підприємця його спадкоємець або орган виконавчої влади подає свідоцтво про смерть державному реєстратору, який у свою чергу має заповнити відповідні папери щодо зняття ФОП.
Як закрити ФОП із зони АТО/ООС?
Підприємець може закрити свою діяльність там, де проживає фактично, а не там, де був зареєстрований ФОП.