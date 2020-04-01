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Факти / Україна

Які лікарі отримають доплати за лікування хворих на Covid-19 – список посад

МОЗ визначив медичних працівників, які за березень отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів за лікування пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками коронавірусу Covid-19.

Перелік посад:

  • екстрений медичний технік;
  • лікар-пульмонолог;
  • лікар-інфекціоніст;
  • лікар-патологоанатом;
  • лікар-епідеміолог;
  • лікар-лаборант;
  • лікар-анестезіолог;
  • лікар-радіолог;
  • лікар-бактеріолог;
  • лікар-рентгенолог;
  • лікар-вірусолог;
  • лікар загальної практики – сімейний лікар;
  • лікар-терапевт;
  • лікар-педіатр;
  • лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків Covid-19;
  • медична сестра;
  • молодша медична сестра (всіх найменувань);
  • реєстратор медичний;
  • сестра-господиня;
  • водій.

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У МОЗ зазначають, що доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що лікарям, які працюють з хворими на Covid-19, підвищать зарплату на 300%.

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