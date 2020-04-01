МОЗ визначив медичних працівників, які за березень отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів за лікування пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками коронавірусу Covid-19.
Перелік посад:
- екстрений медичний технік;
- лікар-пульмонолог;
- лікар-інфекціоніст;
- лікар-патологоанатом;
- лікар-епідеміолог;
- лікар-лаборант;
- лікар-анестезіолог;
- лікар-радіолог;
- лікар-бактеріолог;
- лікар-рентгенолог;
- лікар-вірусолог;
- лікар загальної практики – сімейний лікар;
- лікар-терапевт;
- лікар-педіатр;
- лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків Covid-19;
- медична сестра;
- молодша медична сестра (всіх найменувань);
- реєстратор медичний;
- сестра-господиня;
- водій.
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У МОЗ зазначають, що доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби Covid-19.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що лікарям, які працюють з хворими на Covid-19, підвищать зарплату на 300%.