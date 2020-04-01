МОЗ визначив медичних працівників, які за березень отримають доплату в розмірі трьох посадових окладів за лікування пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками коронавірусу Covid-19.

Перелік посад:

екстрений медичний технік;

лікар-пульмонолог;

лікар-інфекціоніст;

лікар-патологоанатом;

лікар-епідеміолог;

лікар-лаборант;

лікар-анестезіолог;

лікар-радіолог;

лікар-бактеріолог;

лікар-рентгенолог;

лікар-вірусолог;

лікар загальної практики – сімейний лікар;

лікар-терапевт;

лікар-педіатр;

лікарі інших спеціальностей, безпосередньо зайняті лікуванням лабораторно підтверджених випадків Covid-19;

медична сестра;

молодша медична сестра (всіх найменувань);

реєстратор медичний;

сестра-господиня;

водій.

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У МОЗ зазначають, що доплати здійснюватимуться у період виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби Covid-19.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що лікарям, які працюють з хворими на Covid-19, підвищать зарплату на 300%.