З померлою в Івано-Франківську породіллею контактували лікарі з Covid-19

З інфікованою коронавірусом жінкою, яка померла після пологів в лікарні Івано-Франківська, контактували один лікар та одна акушерка, в яких також виявили коронавірус.

Про це в ефірі Громадського повідомив директор департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

За його словами, 37-річна жінка потрапила в лікарню під спостереженням гінекологів ще за місяць до пологів.

– Жінка надійшла із соматичним захворюванням, підозрою на гестоз (ускладнення під час вагітності, – Ред.), в неї були супутні захворювання, проте буквально за один день до родів в неї з’явилися прояви вірусної інфекції, – розповів Чемний.

Її перевели у спеціальне відділення. Сама жінка розповіла лікарю, що була в Польщі, але в листопаді 2019 року.

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Чемний уточнив, що лікарі не вважають, що вона заразилась у Польщі, а встановити, де вона заразилась, немає можливості.

– До родів цієї жінки в нас не було серед пацієнтів і серед лікарів навіть підозри на коронавірусну інфекцію. Проте наразі у нас є троє працівників з перинатального центру (лікар і дві акушерки), які дійсно мають позитивний результат на Covid-19, – розповів він.

Представник ОДА уточнив, що лікар та акушер контактували з жінкою. Водночас встановити, чи вони заразили жінку, чи вона їх, або ці випадки не пов’язані, неможливо.

Нагадаємо, станом на 1 квітня 2020 року в Україні 669 осіб заразилися коронавірусом, 17 українців померли від вірусу.