1,6 тис. нових випадків коронавірусу: у Китаї почалася друга хвиля епідемії

За минулу добу в Китаї зафіксовано 1 600 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– До цього Китаю вдавалося стримувати коронавірусну хворобу. Сьогодні вони офіційно повідомили про нові 1 600 випадків на добу. З них сім – вже закінчилися летальним результатом, – сказав він.

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Нагадаємо, 1 квітня в Ухані закрили лікарню, в якій приймали хворих на коронавірус. Таке рішення влада ухвалила після того, як кількість госпіталізованих почала знижуватися.

Всього в Китаї зафіксовано 82 393 випадки захворювання і 3 193 смерті.