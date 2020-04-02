24 чи 2? Яка ситуація з апаратами ШВЛ у столичній лікарні №17

Київський волонтерський штаб провів експертний незалежний аудит КМКЛ №17 на стан готовності до прийому пацієнтів з Covid-19.

У медзакладі є 24 апарати ШВЛ, з яких 8 неробочих та 10 не відповідають вимогам.

Про це повідомив радник міського голови Максим Бахматов.

– Перед тим, як робити гучні заяви про кількість апаратів ШВЛ, які має той чи інший медзаклад, варто розуміти, чи вони працюють і чи взагалі там наявні. Окремо варто переконатись, чи апарат працюватиме під час, наприклад, випадкового вимкнення світла. Чи взагалі впевнитись, що в палаті, де він повинен стояти, працюють розетки, – написав Бахматов.

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Лікарня перепрофілює старі відділення під прийом пацієнтів з Covid.

– Але незалежний і експертний і справжній аудит треба читати повністю. Ось вам вижимка. Загальна кількість апаратів ШВЛ 24. Неробочих 8, робочих 16, з них 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом, яким може ускладнюватись Covid-19. Залишається 6, 4 з них працюють на ургент і не можуть бути залучений для лікування Covid-19. І ось ми вже бачимо як 24 апарати ШВЛ перетворились на 2, – написав Бахматов.

Нагадаємо, 31 брезня у Міжнародний аеропорт Бориспіль прибув літак з Китаю, який доставив в Україну 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легенів.