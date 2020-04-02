50+ та супутні захворювання: що відомо про померлих від Covid-19 українців

85% людей, що померли від Covid-19 в Україні мали більше 50-ти років та важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, хвороби нирок, легень та інші супутні хвороби.

Загалом станом на 2 квітня 2020 року від Covid-19 в Україні померло 20 людей: 15 жінок та 5 чоловіків.

Серед чоловіків:

40-49 років — 1 людина;

60-69 років — 1 людина;

80-89 років — 1 людина;

50-59 років — 2 людей.

Серед жінок:

50-59 років — 6 людей;

60-69 років — 5 людей;

70-79 років — 2 людей;

30-39 років — 2 людей.

Троє з усіх померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів.

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Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті становила 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті — 4 дні.

Усі 20 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 60% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Нагадаємо, станом на 10.00 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки інфікування коронавірусом.

20 осіб з коронавірусом померли, 13 – одужали.