PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

50+ та супутні захворювання: що відомо про померлих від Covid-19 українців

85% людей, що померли від Covid-19 в Україні мали більше 50-ти років та важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, хвороби нирок, легень та інші супутні хвороби.

Загалом станом на 2 квітня 2020 року від Covid-19 в Україні померло 20 людей: 15 жінок та 5 чоловіків.

Серед чоловіків:

  • 40-49 років — 1 людина;
  • 60-69 років — 1 людина;
  • 80-89 років — 1 людина;
  • 50-59 років — 2 людей.

Серед жінок:

  • 50-59 років — 6 людей;
  • 60-69 років — 5 людей;
  • 70-79 років — 2 людей;
  • 30-39 років — 2 людей.

Троє з усіх померлих мали в анамнезі поїздки за кордон протягом останніх 14 діб до появи клінічних симптомів.

Читайте: Житель Тернополя захворів Covid-19 на 17-й день після приїзду з-за кордону

Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті становила 9 діб, а від моменту госпіталізації до смерті — 4 дні.

Усі 20 пацієнтів були госпіталізовані. Із них 60% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації.

Нагадаємо, станом на 10.00 2 квітня в Україні  зафіксували  804 випадки інфікування коронавірусом.

20 осіб з коронавірусом померли, 13 – одужали.

Джерело: Центр громадського здоров’я

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка