Чому порушує карантин? Чоловік напав на журналістів через незручне запитання

2 квітня на території Гідропарку напали на знімальні групи телеканалів.

За фактом нападу розпочато два кримінальних провадження.

На знімальні групи телеканалів напали під час підготовки репортажів про результати перевірки столичних парків та спортивних майданчиків і як кияни дотримуються карантин.

Під час роботи журналістів на них напав чоловік, який обурився запитанням, чому він порушує карантин. Пізніше він зіпсував їм техніку.

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Потім приїхала знімальна група іншого телеканалу, щоб зняти схожий репортаж, на них напав інший чоловік. Він застосував фізичну силу стосовно журналістки і пошкодив знімальну техніку.

В результаті нападів постраждали двоє журналістів і оператор.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві на головного лікаря Національного інституту раку Андрія Безносенка напали двоє невідомих.