PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Діти до 16 у громадських місцях: як каратимуть за порушення карантину

Кабмін увів заборону на перебування неповнолітніх у громадських місцях без супроводу дорослих. Зокрема, діти до 16 років тепер не можуть самостійно гуляти на вулиці чи вийти до магазину.

Це правило є дещо жорстким, вважає адвокат, керівний партнер адвокатського об’єднання Bires Law Firm Роман Шахматенко.

– Я вважаю таке рішення дивним. Одна справа – малі діти, інша – підлітки 14 та 15 років. Тепер велика частина населення просто не має доступу на вулицю, – говорить Роман Шахматенко.

Читайте: Громадське місце в Україні: список місць, де заборонено бути без маски

Водночас щодо неповнолітніх, на думку експерта, не будуть діяти штрафи.

– Думаю, що стосується неповнолітніх, які скоїли адміністративні порушення, то до них можуть застосовуватися засоби впливу: попередження, догана, передання під нагляд батьків. Думаю, штрафи їм виносити не будуть, – додає адвокат.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні Кабмін посилив заходи боротьби з вірусом та ввів нові обмеження.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка