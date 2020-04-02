Кабмін увів заборону на перебування неповнолітніх у громадських місцях без супроводу дорослих. Зокрема, діти до 16 років тепер не можуть самостійно гуляти на вулиці чи вийти до магазину.

Це правило є дещо жорстким, вважає адвокат, керівний партнер адвокатського об’єднання Bires Law Firm Роман Шахматенко.

– Я вважаю таке рішення дивним. Одна справа – малі діти, інша – підлітки 14 та 15 років. Тепер велика частина населення просто не має доступу на вулицю, – говорить Роман Шахматенко.

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Водночас щодо неповнолітніх, на думку експерта, не будуть діяти штрафи.

– Думаю, що стосується неповнолітніх, які скоїли адміністративні порушення, то до них можуть застосовуватися засоби впливу: попередження, догана, передання під нагляд батьків. Думаю, штрафи їм виносити не будуть, – додає адвокат.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні Кабмін посилив заходи боротьби з вірусом та ввів нові обмеження.