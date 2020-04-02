Міністерство освіти і науки спростовує низку фейків, зокрема йдеться про неправдиву інформацію щодо продовження карантину, скасування ЗНО, нібито обов’язок для шкіл використовувати конкретні платформи для дистанційного навчання, оскільки вони погоджені МОН, а також фейк про проведення обов’язкового загальнонаціонального вимірювання якості навчання під час карантину.
Карантин триває до 24 квітня
Станом на 2 квітня встановлено, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року, і ця дата наразі залишається незмінною. Будь-яка інша інформація – фейк.
ЗНО відбудеться
Міністерство освіти і науки неодноразово наголошувало, що ЗНО відбудеться незалежно від термінів карантину. Єдине, що залежить від тривалості карантинних заходів – дати проведення тестувань.
Наразі на сайті МОН оприлюднені два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії.
Читайте: Як карантин в Україні вплине на ЗНО-2020 і вступ – два сценарії МОН
Платформа для уроків
- МОН не рекомендує конкретних платформ для дистанційного навчання.
- МОН не надавало преференцій жодним ресурсам і не оплачувало доступ шкіл на жодну онлайн-платформу.
Перевірка знань
МОН не планувало проводити загальнонаціональну перевірку знань, здобутих під час карантину.
Нагадаємо, карантин в Україні діє до 24 квітня. Тому раніше виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що вступна кампанія 2020 може затягнутися до середини жовтня.