Міністерство освіти і науки спростовує низку фейків, зокрема йдеться про неправдиву інформацію щодо продовження карантину, скасування ЗНО, нібито обов’язок для шкіл використовувати конкретні платформи для дистанційного навчання, оскільки вони погоджені МОН, а також фейк про проведення обов’язкового загальнонаціонального вимірювання якості навчання під час карантину.

Карантин триває до 24 квітня

Станом на 2 квітня встановлено, що карантин триватиме до 24 квітня 2020 року, і ця дата наразі залишається незмінною. Будь-яка інша інформація – фейк.

ЗНО відбудеться

Міністерство освіти і науки неодноразово наголошувало, що ЗНО відбудеться незалежно від термінів карантину. Єдине, що залежить від тривалості карантинних заходів – дати проведення тестувань.

Наразі на сайті МОН оприлюднені два сценарії завершення навчального року, проведення зовнішнього незалежного оцінювання та вступної кампанії.

Читайте: Як карантин в Україні вплине на ЗНО-2020 і вступ – два сценарії МОН

Платформа для уроків

МОН не рекомендує конкретних платформ для дистанційного навчання.

МОН не надавало преференцій жодним ресурсам і не оплачувало доступ шкіл на жодну онлайн-платформу.

Перевірка знань

МОН не планувало проводити загальнонаціональну перевірку знань, здобутих під час карантину.

Нагадаємо, карантин в Україні діє до 24 квітня. Тому раніше виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій повідомила, що вступна кампанія 2020 може затягнутися до середини жовтня.