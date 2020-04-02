Карантин у Херсоні: на в'їздах з'являться блокпости

У Херсоні починають працювати медико-санітарні карантинні пости у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Йде облаштування блокпостів у напрямках: Миколаїв, Берислав, Білозерка та Олешки.

– Цілодобово там чергуватимуть представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики, які проводитимуть температурний скринінг громадянам, перевірятимуть документи та з’ясовуватимуть причину приїзду та фіксуватимуть осіб, які повернулися з-за кордону, – зазначили у прес-службі міськради.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Усі, хто працюватиме на постах, будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Нагадаємо, 2 квітня у Херсоні підтвердили перший випадок зараження на коронавірус. Влада ухвалила рішення закрити місто на карантин.