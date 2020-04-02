Станом на 22.00 2 квітня в Україні зафіксували 897 випадків коронавірусної інфекції.
Про це свідчать дані МОЗ.
– Станом на 22.00 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків Covid-19.
Усього в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від коронавірусу.
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Загалом 19 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
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