Кого бойовики хочуть передати Україні на обмін (СПИСОК)

В ”ДНР” і ”ЛНР” озвучили список осіб, яких можуть передати Україні на обмін.
Списки озвучили представники бойовиків Дар’я Морозова та Ольга Кобцева.
Останній обмін утримуваними між Україною і терористами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді звільнили 81 українця.
З боку угруповання ”ДНР” список виглядає так:
- Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
- Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
- Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
- Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
- Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
- Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
- Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
- Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.
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З боку угруповання ”ЛНР”:
- Желдак В. А.
- Можаєв В. В.
- Миронич С. В.
- Полозов Н. Н.
- Попова А. А.
- Русинов С. В.
- Сливка И. Д.
- Сливка А. Д.
- Табачний А. Е.
- Штиль А. П.
- Яковенко А. А.
Як писали Факти ICTV, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував обмін заручників у найближчі місяці.