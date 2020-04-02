Кого бойовики хочуть передати Україні на обмін (СПИСОК)

В ”ДНР” і ”ЛНР” озвучили список осіб, яких можуть передати Україні на обмін.

Списки озвучили представники бойовиків Дар’я Морозова та Ольга Кобцева.

Останній обмін утримуваними між Україною і терористами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді звільнили 81 українця.

З боку угруповання ”ДНР” список виглядає так:

Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;

Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;

Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;

Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;

Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;

Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;

Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;

Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

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З боку угруповання ”ЛНР”:

Желдак В. А.

Можаєв В. В.

Миронич С. В.

Полозов Н. Н.

Попова А. А.

Русинов С. В.

Сливка И. Д.

Сливка А. Д.

Табачний А. Е.

Штиль А. П.

Яковенко А. А.

Як писали Факти ICTV, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував обмін заручників у найближчі місяці.