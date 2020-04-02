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Факти / Україна / Суспільство

Кого бойовики хочуть передати Україні на обмін (СПИСОК)

В ”ДНР” і ”ЛНР” озвучили список осіб, яких можуть передати Україні на обмін.

Списки озвучили представники бойовиків Дар’я Морозова та Ольга Кобцева.

Останній обмін утримуваними між Україною і терористами відбувся 29 грудня 2019 року. Тоді звільнили 81 українця.

З боку угруповання ”ДНР” список виглядає так:

  • Алакоз Олександр Федорович 26.07.1991 р.н.;
  • Гриненко Микола Миколайович 09.06.1998 р.н.;
  • Ілюхін Микола Вікторович 25.11.1959 р.н.;
  • Карась Володимир Володимирович 29.06.1968 р.н.;
  • Костєв Євген Ігорович 05.05.1980 р.н.;
  • Помеляйко Олександр Володимирович 21.09.1986 р.н.;
  • Садовський Олександр Петрович 12.05.1976 р.н.;
  • Шайдов Віктор Анатолійович 27.10.1970 р.н.

Читайте: Представники “ДНР” та “ЛНР” ніколи не стануть повноправними учасниками ТКК – Єрмак

З боку угруповання ”ЛНР”:

  • Желдак В. А.
  • Можаєв В. В.
  • Миронич С. В.
  • Полозов Н. Н.
  • Попова А. А.
  • Русинов С. В.
  • Сливка И. Д.
  • Сливка А. Д.
  • Табачний А. Е.
  • Штиль А. П.
  • Яковенко А. А.

Як писали Факти ICTV, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак анонсував обмін заручників у найближчі місяці.

Джерело: Радіо Свобода

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