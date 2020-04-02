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Факти / Україна / Суспільство

Коли відключать опалення в Києві – дата

Із 5 квітня у столиці розпочнуть процес відключення опалення у житлових будинках.

Про це повідомили у Київській міській адміністрації.

– Ми вкотре не чекаємо традиційного 15 квітня для завершення опалювального сезону, щоб кияни змогли максимально зекономити кошти, – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

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За даними синоптиків, середньодобова температура становитиме вище ніж +8 градусів, що дає підстави завершити опалювальний сезон.

Через карантин опалення вже вимкнули у школах і садочках Києва.

Як повідомляли на Фактах ICTV, столична влада підготувала 20 тис. продуктових наборів для незахищених верств населення. Їх на час карантину розноситимуть волонтери.

Джерело: КМДА

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