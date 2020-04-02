Станом на ранок 1 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 794 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.
20 людей померло, а 13 одужали.
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів протягом доби підтверджено 125 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 51 випадок;
- Волинська область — 10 випадків;
- Дніпропетровська область — 10 випадків;
- Донецька область — 7 випадків;
- Житомирська область — 6 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 19 випадків;
- Івано-Франківська область — 74 випадки;
- Кіровоградська область — 7 випадків;
- Київ — 134 випадків;
- Київська область — 64 випадки;
- Львівська область — 11 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область —14 випадків;
- Полтавська область — 5 випадків;
- Рівненська область — 19 випадків;
- Сумська область — 19 випадків;
- Тернопільська область — 106 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 1 випадок;
- Хмельницька область — 6 випадків;
- Чернівецька область — 143 випадки;
- Черкаська область — 54 випадки;
- Чернігівська область — 3 випадки.
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