Станом на ранок 1 квітня 2020 року в Україні зафіксовано 794 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

20 людей померло, а 13 одужали.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів протягом доби підтверджено 125 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 51 випадок;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 10 випадків;

Донецька область — 7 випадків;

Житомирська область — 6 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 19 випадків;

Івано-Франківська область — 74 випадки;

Кіровоградська область — 7 випадків;

Київ — 134 випадків;

Київська область — 64 випадки;

Львівська область — 11 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область —14 випадків;

Полтавська область — 5 випадків;

Рівненська область — 19 випадків;

Сумська область — 19 випадків;

Тернопільська область — 106 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 6 випадків;

Чернівецька область — 143 випадки;

Черкаська область — 54 випадки;

Чернігівська область — 3 випадки.

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