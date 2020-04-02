Як не захворіти на коронавірус

У зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу у світі, ми зібрали основні запобіжні заходи, які допоможуть не захворіти на вірус Covid-2019.

Регулярно мийте руки

Регулярно обробляйте руки спиртовмісним засобом або мийте їх із милом.

– Якщо на поверхні рук є вірус, то обробка рук спиртовмісним засобом або миття їх із милом вб’є мікроби.

Дотримуйтесь правил респіраторної гігієни

Під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя; одразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісним антисептиком або мийте їх водою з милом.

– Прикривання рота і носа під час кашлю та чхання дозволяє запобігти поширенню вірусів та інших хвороботворних мікроорганізмів. Якщо прикривати ніс і рот рукою, мікроби можуть потрапити на ваші руки, а потім на предмети або людей, до яких ви торкаєтеся, – зазначають у ВООЗ.

Дотримуйтесь дистанції у громадських місцях

Тримайтеся від людей на відстані як мінімум одного метра, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура.

– Під час кашлю або чхання людина, яка хворіє на респіраторну інфекцію, таку як Covid-2019, поширює навколо себе дрібні краплі, що містять вірус. Якщо ви перебуваєте занадто близько до такої людини, то можете заразитися на вірус під час вдихання повітря, – пише ВООЗ.

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За можливості не чіпайте руками очі, ніс і рот

Руки торкаються багатьох поверхонь, на яких може бути вірус. Торкаючись руками, що містять інфекцію, очей, носа або рота, можна перенести вірус із шкіри рук в організм.

Дотримуйтесь звичайних правила гігієни

Дотримуйтесь звичайних правила гігієни під час відвідування продуктових ринків, де продають живих тварини, м’ясо і птицю або інші продукти тваринного походження.

– Після дотику до тварин або продуктів тваринного походження регулярно мийте руки чистою водою з милом; не торкайтеся руками очей, носа або рота; уникайте контактів з хворими тваринами і не чіпайте зіпсовані продукти тваринного походження. Категорично уникайте будь-яких контактів із іншими тваринами на території ринку.

Не вживайте сиру або без належної термічної обробки їжі тваринного походження

Особливу обережність варто проявляти з поводженням із сирим м’ясом, молоком або органами тварин, щоб уникнути перехресного забруднення продуктами харчування, які не пройшли термічної обробки.

13 березня в Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу – у Житомирі померла 71-річна жінка, яка раніше їздила до Польщі.

Нагадаємо, у разі симптомів коронавірусу потрібно звернутися до сімейного лікаря. Якщо його немає – телефонуйте на гарячу лінію Національної служби здоров’я України (16-77).

Джерело: ВООЗ