Економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, карантином та глобальною рецесією може викликати в Україні низку банкрутств та закриття виробництв.

Допомогти малому та середньому бізнесу держава не може, оскільки великих резервів країна не має. Максимум, що можна зробити, – це дати кредитні канікули.

Крім того, у 2020 році держава повинна виплатити понад $17 млрд зовнішнього боргу. Тому без допомоги МВФ Україні не обійтися. Якщо ж домовитися з фондом не вдасться – то загрожує дефолт.

Наразі уряд не може розраховувати на інвестиції та гроші заробітчан, які раніше перераховували гроші. Саме тому планується переглянути держбюджет, аби оперативно відреагувати на загрози.

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Однак така ситуація створює небезпечні умови для демократії в Україні. Якщо допомоги від МВФ не буде, то в умовах дефолту вплив олігархів стане ще більшим.

А скорочення виробництва та безробіття посилюватимуть соціальну напругу у суспільстві. Крім того, може значно погіршитися криміногенна ситуація, що збільшить вплив і розширить можливості силовиків.

А Москва, зі свого боку, намагатиметься примусити легалізувати терористів ОРДЛО, визнавши їх лише стороною конфлікту.

До слова, запровадження карантину в Україні вже значно відобразилося на економіці. Як коронавірус вплине на курс валют можна прочитати у нашому матеріалі.