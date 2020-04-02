МОЗ рекомендуватиме обмежити ритуал прощання з померлими від Covid-19 для запобігання поширенню вірусу.

– ВООЗ не рекомендує жодних особливих правил для поховання померлих від коронавірусу, але ми розробили певну інструкцію, яка увійде у нормативно-правовий акт МОЗ, де чітко буде показано, як на кожному етапі поховання не допустити можливого інфікування, – повідомив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

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Він також зазначив, що найбільший ризик під час поховання мають ритуальні обряди, під час яких можливі прощальні поцілунки та скупчення людей.

Тому МОЗ рекомендуватиме скоротити час і кількість людей, які хочуть попрощитися з людиною.

Раніше Факти ICTV писали, що померлих від коронавірусу киян ховатимуть у спеціальних мішках.