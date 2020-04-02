МОЗ затвердило єдиний протокол лікування хворих на Covid-19

МОЗ затвердило єдиний державний протокол лікування хворих на Covid-19.

Відтепер українські медики лікуватимуть тих, хто захворів на коронавірус, за чітким алгоритмом.

За словами глави МОЗ Максима Степанова, під час формування інструкції використали досвід країн, які мають напрацювання у боротьбі з вірусом.

– На жаль, від цього вірусу немає щеплення або ліків… Але багато країн, які зіткнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання в боротьбі з хворобою, спричиненою новим коронавірусом, – зазначив Максим Степанов.

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Як відзначив Степанов, також було ухвалене рішення про підвищення оплати праці медикам, задіяних у лікуванні пацієнтів із Covid-19.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, скільки коштує лікування одного хворого на коронавірус.