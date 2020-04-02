На Закарпатті зареєстрували 23 випадки коронавірусу

23 випадки захворювання на коронавірус зафіксували на Закарпатті.

Про це повідомив в.о голови Закарпатьскої ОДА Олексій Гетманенко у себе в Facebook.

– Закарпатський обласний лабораторний центр у місті Ужгород верифікований референс лабораторією МОЗ України у Києві. Ми можемо проводити тестування методом ПЛР та виявляти коронавірус, – пише він.

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Наразі Закарпатським обласним лабораторним центром підтверджено коронавірус у 23 закарпатців:

19 людей – це контактні особи жительки Мукачево, у якої першою підтвердили коронавірус;

Двоє – мешканці Тячівського району;

одна особа із Ужгорода.

Стан усіх пацієнтів – задовільний. Двоє осіб знаходяться на лікуванні в Обласній інфекційній лікарні в Ужгороді. Решта лікуються вдома під наглядом медиків.

Як писали Факти ICTV, 85% людей, що померли від Covid-19 в Україні були старші 50-ти років.

Вони хворіли на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, хвороби нирок, легень.

Джерело: Олексій Гетьманенко