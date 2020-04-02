Ніхто не уникне покарання: Офіс Зеленського про записи з братом Єрмака

Офіс президента відреагував на резонанс довкола відеозаписів, на яких фігурує брат голови ОП Андрія Єрмака – Денис.

У повідомленні наголошують, що так звані “плівки Єрмака” не мають стосунку до реального життя, проте все одно мають бути перевірені.

– Усі викладені факти мають бути ретельно перевірені – так само, як і джерела появи плівок і те, хто та з якою метою замовляв стеження, — йдеться в заяві.

За даними ОП, ніхто з людей, чиї прізвища згадуються у відео, не був призначений на посади, які обговорювалися.

У заяві вказано, що за даним фактом відкрито два окремі кримінальні провадження — за заявами народного депутата Гео Лероса та керівника ОП Андрія Єрмака. Служба безпеки України проводить допити брата очільника ОП та нардепа.

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НАБУ відкрило справу за заявою народного депутата, ДБР – за заявою керівника ОП.

Офіс Президента чекає на офіційні результати розслідування від правоохоронців.

– Ніхто не уникне покарання за протиправні дії, однак і звинувачувати будь-яку зі сторін до офіційних результатів розслідування було б необачно, – наголосили в Офісі.

Нагадаємо, український режисер і народний депутат від Слуги народу Гео Лерос опублікував відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака Денис нібито вирішує питання призначення людей на держпосади.