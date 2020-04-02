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Факти / Україна / Політика

Петиція про повернення Супрун в МОЗ набрала 25 тис. голосів

Опублікована на сайті президента України петиція про повернення Уляни Супрун на посаду міністра охорони здоров’я України набрала понад 25 тис. підписів.

Згідно з даними на сайті глави держави, станом на 2 квітня зібрано вже 27 413 підписів.

Автором петиції виступила Олена Лосик.

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– У час, коли Україна стоїть на порозі епідемії Cоvid-19, ми, як ніколи, потребуємо на посаді міністра охорони здоров’я фахівця своєї справи. Такого рівня, як колишній міністр – Уляна Супрун.

Наша медицина, безумовно, була б у набагато кращому стані, якби новий уряд не блокував продовження медичної реформи, започаткованої Супрун. Цей час, на жаль, згаяно. Але зараз, в час небезпечного виклику, ми повинні вимагати у влади повернення Уляни Супрун в крісло міністра, – йдеться у тексті петиції.

Нині збір підписів завершено, петиція перебуває на розгляді у Володимира Зеленського.

Нагадаємо, 30 березня з другої спроби Верховна Рада призначила міністром охорони здоров’я Максима Степанова.

За відповідне рішення проголосували 246 депутатів. У цей же день депутати звільнили попереднього очільника МОЗ Іллю Ємця, який пропрацював на згадані посаді не більше одного місяця.

Джерело: Офіс президента

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