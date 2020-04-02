Приховали випадки коронавірусу: СБУ відкрила справу проти Євролаб

У приміщеннях ТОВ Євролаб 1 квітня були проведені обшуки в рамках кримінального провадження Служби безпеки України.

Правоохоронці перевіряють можливе вчинення посадовими особами ТОВ Євролаб дій, які спрямовані на поширення епідемії коронавірусу в Україні та заподіяння шкоди здоров’ю громадян.

Йдеться про навмисне приховання від держорганів інформації про позитивні результати тестів на коронавірус у окремих осіб.

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Під час обшуків працівники СБУ вилучили необхідні для слідства документи та інформацію, яку опрацюють із залученням фахівців Міністерства охорони здоров’я України.

Нагадаємо, у Києві працівники приватної медичної клініки не повідомили Міністерство охорони здоров’я та Центр громадського здоров’я про пацієнта, хворого на коронавірус.

За цим фактом прокуратура міста Києва ініціювала проведення досудового розслідування.