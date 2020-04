РФ блокує транзит в Україну медичних товарів для боротьби з Covid-19

Російська влада вже понад тиждень блокує транзит через свою територію гуманітарного вантажу для України, необхідного у боротьбі з коронавірусом.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

Божок наголосив, що це і є “справжнє обличчя Путіна й кремлівського режиму”.

@UN #USA @realDonaldTrump @StateDept #NYC should be aware that for more than a week now #Russia blocks transit through its territory of humanitarian convoys with medical goods directed to #Ukraine for fighting #COVID2019. This is the real face of #Putin and #Kremlin regime. https://t.co/IheVDlKsDo

— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 1, 2020