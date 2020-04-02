РФ блокує транзит в Україну медичних товарів для боротьби з Covid-19

Російська влада вже понад тиждень блокує транзит через свою територію гуманітарного вантажу для України, необхідного у боротьбі з коронавірусом.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.
– ООН, президент США Дональд Трамп, Державний департамент мають знати, що вже понад тиждень Росія блокує транзит гуманітарного вантажу товарів медичного призначення для України, – каже він.
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Божок наголосив, що це і є “справжнє обличчя Путіна й кремлівського режиму”.
@UN #USA @realDonaldTrump @StateDept #NYC should be aware that for more than a week now #Russia blocks transit through its territory of humanitarian convoys with medical goods directed to #Ukraine for fighting #COVID2019. This is the real face of #Putin and #Kremlin regime. https://t.co/IheVDlKsDo
— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 1, 2020
Як писали Факти ICTV, у Держдепі США заявили, що медпрепарати для боротьби з коронавірусом, придбали у РФ за гроші. Це не гуманітарна допомога.
Джерело: Twitter
Фото: Dreamstime