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Факти / Україна / Суспільство

РФ блокує транзит в Україну медичних товарів для боротьби з Covid-19

Російська влада вже понад тиждень блокує транзит через свою територію гуманітарного вантажу для України, необхідного у боротьбі з коронавірусом.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Єгор Божок.

– ООН, президент США Дональд Трамп, Державний департамент мають знати, що вже понад тиждень Росія блокує транзит гуманітарного вантажу товарів медичного призначення для України, – каже він.

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Божок наголосив, що це і є “справжнє обличчя Путіна й кремлівського режиму”.

Як писали Факти ICTV, у Держдепі США заявили, що медпрепарати для боротьби з коронавірусом, придбали у РФ за гроші. Це не гуманітарна допомога.

Джерело: Twitter

Фото: Dreamstime

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