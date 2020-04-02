Скільки коштує лікування одного хворого на Covid-19

Українські медики підрахували, що лікування пацієнта, хворого на коронавірус Covid-19 обходиться приблизно 5-10 тис. грн.

Про це повідомив головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

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– Ми в нашому закладі підрахували, що вартість лікування пацієнта, хворого на Covid-19, становить від 5 до 10 тис. грн, – заявив Масляк.

Нагадаємо, медична допомога пацієнтам з коронавірусом та іншими інфекційними захворюваннями надається безкоштовно.