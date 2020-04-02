PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Скільки коштує лікування одного хворого на Covid-19

Українські медики підрахували, що лікування пацієнта, хворого на коронавірус Covid-19 обходиться приблизно 5-10 тис. грн.

Про це повідомив головний лікар Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні Тарас Масляк.

Читайте: Список ліків на карантин: які препарати мають бути у кожній аптечці

– Ми в нашому закладі підрахували, що вартість лікування пацієнта, хворого на Covid-19, становить від 5 до 10 тис. грн, – заявив Масляк.

Нагадаємо, медична допомога пацієнтам з коронавірусом та іншими інфекційними захворюваннями надається безкоштовно.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка