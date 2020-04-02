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Факти / Україна

Смерть породіллі в Івано-Франківську: у дитини коронавірусу немає

У дитини породіллі, яка померла в Івано-Франківському обласному пологовому будинку 30 березня і у якої лабораторно підтвердили коронавірусне захворювання, не виявили Covid-19.

Про це в ефірі Громадського повідомив головний санітарний державний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук.

– У дитинки результат негативний, дитинка народилася здоровою – 2,5 кілограми. Ми взяли мазочок на дослідження ПЛР-діагностики і там результат негативний, – розповів Савчук.

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Нагадаємо, про інфікування коронавірусом жінки, яка померла під час пологів, стало відомо 1 квітня.

Згодом директор департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний заявив, що з інфікованою на коронавірус жінкою контактували один лікар та одна акушерка, в яких також виявили коронавірус.

Джерело: Громадське

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