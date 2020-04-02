У Дніпрі викопали 600 могил для можливих жертв коронавірусу – Філатов

На території кладовищ Дніпра викопано 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

– Для тих, кому не доходить. Ми готуємося до гіршого. На території міських кладовищ викопано не 400, а вже 600 могил під можливе поховання померлих від коронавірусу. Для зберігання тіл закуплена тисяча щільних пластикових мішків, – написав мер.

За словами Філатова, всі співробітники моргів забезпечуються засобами індивідуального захисту, а найближчим часом буде заборонено проведення розтину померлих з підтвердженим коронавірусом або підозрою на нього.

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Також мер додав, що видача тіл з моргів померлих проводитиметься в закритих трунах.

– Тіла в герметичних мішках і піддані дезінфекції. На похоронах не можна бути присутнім більш ніж по одній особі на території в 10 квадратних метрів, – написав він.

Нагадаємо, станом на 2 квітня в Дніпропетровській області зафіксовано 10 випадків захворювання на коронавірус.