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Факти / Україна

У Херсоні підтвердили перший випадок коронавірусу, місто закривають на карантин

У Херсоні підтвердили перший випадок зараження на коронавірус. Влада ухвалила рішення закрити місто на карантин.

Про це повідомив перший заступник мера Херсона Ігор Козаков.

З 0.00 2 квітня на в’їздах і виїздах з Херсона буде встановлено п’ять блокпостів.

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За словами Козакова, перший хворий на коронавірус – це 42-річний житель Херсона, який потрапив до лікарні з пневмонією.

1 квітня о 16.00 факт зараження підтвердив другий розгорнутий тест на коронавірус.

За його інформацією, всю сім’ю хворого відправили на обсервацію. У під’їзді їхнього будинку проведуть дезінфекцію.

Нагадаємо, 29 березня в Херсонській області чоловік із серцевою недостатністю помер у районній лікарні. Швидкий тест на коронавірус дав позитивний результат.

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