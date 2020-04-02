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Факти / Україна

У Києві рознесуть бідним 20 тис. продуктових наборів – Кличко

Єдиний координаційний центр при КМДА підготував 20 тис. продуктових наборів для незахищених верств населення.

Допомогу усім, хто потребує цього, рознесуть на наступному тижні соціальні працівники, заявив мер Києва Віталій Кличко.

– Перед початком обмежень киян, які опинилися в складних життєвих обставинах, було майже 70 тис. У нових реаліях їх може стати набагато більше. Місто їх не залишить у біді та буде допомагатиме, – сказав Кличко.

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До слова, сервіс доставки продуктів Zakaz.ua у квітні обіцяє доставити 1 тис. продуктових наборів літнім киянам. У продуктовий набір входитиме найнеобхідніше: хліб, крупи, масло, молочні та м’ясні продукти, солодощі, овочі, фрукти, а також засоби особистої гігієни.

Нагадаємо, раніше Кличко заявив, що столичні ринки відновлять роботу за умови поліпшення епідеміологічної ситуації.

Фото: Dreamstime

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