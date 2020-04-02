У Київській області тяжкохворому з Covid-19 відмовили в госпіталізації

У Борисполі чоловік довгий час знаходився на самоізоляції після контакту з хворою Covid-19 матір’ю і був під цілодобовим наглядом лікарів.

Про це повідомив директор Бориспільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Євген Черенок.

Він розповів, що коли чоловікові стало гірше, то було ухвалено рішення про госпіталізацію його на стаціонар.

Спочатку в госпіталізації відмовила Білоцерківська лікарня №3, хоча раніше головлікар давав згоду. Причиною стало те, що пацієнт прописаний у місті Києві, а це означає, що його повинні доставити в одну з семи київський лікарень, які приймають хворих на коронавірус.

Втім, зазначає Черенок, спочатку виникли складнощі з транспортуванням хворого: у медиків швидкої не було засобів індивідуального захисту.

Крім того, в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (ЕМП) вимагали від пацієнта направлення і лабораторне підтвердження інфікування. Пошуком довідок займалися самі лікарі, які стежили за чоловіком.

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Згодом на госпіталізацію дала згоду Київська клінічна лікарня №9.

Переговори між медиками та збір необхідних паперів зайняли кілька годин, однак результату ніякого не дали.

– Черговий лікар інфекційного відділення КМКЛ №9 відмовив у госпіталізації (хоча він сам погодив телефоном госпіталізацію після описання лікарем ЦПМСД клініки пацієнта і показників сатурації). Як я зрозумів, лікар приймає пацієнтів тільки з сатурацією менше 92 (хоча за наказом №722 менше 93), – написав Черенок.

В результаті чого пацієнта повернули додому на самоізоляцію, хоча за наказом МОЗ України він підпадав під клінічні критерії госпіталізації.

Сатурація – рівень кисню у крові.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 12.00 2 квітня в Києві зафіксовано 161 хворого на коронавірус. За добу підтверджено 29 нових випадків зараження. Одна людина померла – це 70-річний чоловік.