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Факти / Україна / Суспільство

У Вінниці перший пацієнт одужав після коронавірусу

Перший хворий на коронавірус одужав у Вінниці.

Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.

Одужав 32-річний вінничанин, у якого симптоми коронавірусної хвороби з’явилися після подорожі країнами Європи.

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– Чоловіка виписали з 1-ї міської лікарні. ПЛР-тест показав негативний результат, – заявив він.

Вінничанин погодився піти на самоізоляцію.

Нагадаємо, Подільський Центр онкології у Вінниці закрили. Лікар установи заразився коронавірусом. Також не працює один із пологових будинків. Таким чином, дві лікарні міста зачинено на карантин.

Джерело: Сергій Моргунов

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