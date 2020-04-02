У Вінниці перший пацієнт одужав після коронавірусу

Перший хворий на коронавірус одужав у Вінниці.
Про це повідомив міський голова Сергій Моргунов.
Одужав 32-річний вінничанин, у якого симптоми коронавірусної хвороби з’явилися після подорожі країнами Європи.
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– Чоловіка виписали з 1-ї міської лікарні. ПЛР-тест показав негативний результат, – заявив він.
Вінничанин погодився піти на самоізоляцію.
Нагадаємо, Подільський Центр онкології у Вінниці закрили. Лікар установи заразився коронавірусом. Також не працює один із пологових будинків. Таким чином, дві лікарні міста зачинено на карантин.
Джерело: Сергій Моргунов