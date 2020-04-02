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Факти / Україна

У ЗСУ зафіксовано перший випадок коронавірусу, захворів лікар госпіталю

У Збройних силах України зареєстровано перший випадок захворювання на коронавірус.

Covid-19 був підтверджений у лікаря Хмельницького військового госпіталю.

– Співробітник ЗСУ, лікар Хмельницького військового госпіталю, з кінця березня поточного року перебувала на амбулаторному лікуванні з приводу ОРВІ. 1.04.2020 року після погіршення стану госпіталізована до Хмельницької інфекційної лікарні з діагнозом – пневмонія, – йдеться у повідомленні.

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1 квітня за допомогою ПЛР-тесту у лікаря був діагностований коронавірус. Хвора отримує лікування згідно з протоколами МОЗ, її стан задовільний. У місцях перебування лікаря проведена дезінфекція.

У госпіталі визначено 10 контактних осіб. Всі вони оглянуті і направлені на самоізоляцію.

Всього в ЗСУ на ізоляції перебуває 140 осіб.

Раніше Міністерство оборони закликало громадян брати участь у боротьбі з пандемією коронавірусу в Україні. У відомстві шукають фахівців для медичної служби Збройних Сил.

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