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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Українці перестали масово скуповувати гречку і цукор

Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Обсяги реалізації поступово знижуються, торговельні мережі поповнюють свої запаси.

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За останній тиждень найбільше реалізація знизилась щодо:

  • цукру (-27%);
  • сала (-30%);
  • вершкового масла (-50%).

Знизився попит на топ-3 із продуктів, навколо яких триває дискусія:

  • гречка (-17%);
  • борошно (-10%);
  • цибуля (-22%).

Українці перестали масово скуповувати гречку і цукор

Як писали Факти ICTV, у супермаркетах АТБ зняли всі обмеження на покупку товарів в одні руки. Їх запровадили як засіб проти спекулянтів.

Джерело: Тарас Висоцький

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