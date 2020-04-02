Українці перестали масово скуповувати гречку і цукор

Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився.
Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.
Обсяги реалізації поступово знижуються, торговельні мережі поповнюють свої запаси.
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За останній тиждень найбільше реалізація знизилась щодо:
- цукру (-27%);
- сала (-30%);
- вершкового масла (-50%).
Знизився попит на топ-3 із продуктів, навколо яких триває дискусія:
- гречка (-17%);
- борошно (-10%);
- цибуля (-22%).
Як писали Факти ICTV, у супермаркетах АТБ зняли всі обмеження на покупку товарів в одні руки. Їх запровадили як засіб проти спекулянтів.
Джерело: Тарас Висоцький