Українці перестали масово скуповувати гречку і цукор

Ажіотажний попит на продукти, який спостерігався два останні тижні, зупинився.

Про це повідомив заступник міністра економіки Тарас Висоцький.

Обсяги реалізації поступово знижуються, торговельні мережі поповнюють свої запаси.

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За останній тиждень найбільше реалізація знизилась щодо:

цукру (-27%);

сала (-30%);

вершкового масла (-50%).

Знизився попит на топ-3 із продуктів, навколо яких триває дискусія:

гречка (-17%);

борошно (-10%);

цибуля (-22%).

Як писали Факти ICTV, у супермаркетах АТБ зняли всі обмеження на покупку товарів в одні руки. Їх запровадили як засіб проти спекулянтів.

Джерело: Тарас Висоцький