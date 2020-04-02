Станом на 10.00 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки інфікування коронавірусом.

20 осіб з коронавірусом померли, 13 – одужали.

За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

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Серед хворих 398 осіб госпіталізовано, а решта лікуються амбулаторно.

Також серед інфікованих 20 дітей і 26 медиків.

Вінницька область — 51 випадок;

Волинська область — 10 випадків;

Дніпропетровська область — 10 випадків;

Донецька область — 7 випадків;

Житомирська область — 6 випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 19 випадків;

Івано-Франківська область — 74 випадки;

Кіровоградська область — 7 випадків;

м. Київ — 160 випадків;

Київська область — 64 випадки;

Львівська область — 11 випадків;

Луганська область — 3 випадки;

Одеська область — 14 випадків;

Полтавська область — 5 випадків;

Рівненська область — 19 випадків;

Сумська область — 26 випадків;

Тернопільська область — 106 випадків;

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 4 випадки;

Хмельницька область — 6 випадків;

Чернівецька область — 143 випадки;

Черкаська область — 54 випадки;

Чернігівська область — 3 випадки.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 2 квітня у світі коронавірусом інфіковано 937 170 осіб. З них одужали 193 770 осіб, а 47 235 пацієнтів померло. Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 216 515 хворих, з яких 5 119 померли.

На другому місці зараз Італія, де коронавірусом заразилися 110 574 людини, померли – 13 155.