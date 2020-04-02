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Факти / Україна

В Україні зафіксували 804 випадки коронавірусу, 20 з них – летальні

Станом на 10.00 2 квітня в Україні  зафіксували  804 випадки інфікування коронавірусом.

20 осіб з коронавірусом померли, 13 – одужали.

За добу було зафіксовано 135 нових випадків.

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Серед хворих 398 осіб госпіталізовано, а решта лікуються амбулаторно.

Також серед інфікованих 20 дітей і 26 медиків.

  • Вінницька область — 51 випадок;
  • Волинська область — 10 випадків;
  • Дніпропетровська область — 10 випадків;
  • Донецька область — 7 випадків;
  • Житомирська область — 6 випадків;
  • Закарпатська область — 1 випадок;
  • Запорізька область — 19 випадків;
  • Івано-Франківська область — 74 випадки;
  • Кіровоградська область — 7 випадків;
  • м. Київ — 160 випадків;
  • Київська область — 64 випадки;
  • Львівська область — 11 випадків;
  • Луганська область — 3 випадки;
  • Одеська область — 14 випадків;
  • Полтавська область — 5 випадків;
  • Рівненська область — 19 випадків;
  • Сумська область — 26 випадків;
  • Тернопільська область — 106 випадків;
  • Харківська область — 1 випадок;
  • Херсонська область — 4 випадки;
  • Хмельницька область — 6 випадків;
  • Чернівецька область — 143 випадки;
  • Черкаська область — 54 випадки;
  • Чернігівська область — 3 випадки.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 2 квітня у світі коронавірусом інфіковано 937 170 осіб. З них одужали 193 770 осіб, а 47 235 пацієнтів померло. Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 216 515 хворих, з яких 5 119 померли.

На другому місці зараз Італія, де коронавірусом заразилися 110 574 людини, померли – 13 155.

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