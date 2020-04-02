Станом на 10.00 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки інфікування коронавірусом.
20 осіб з коронавірусом померли, 13 – одужали.
За добу було зафіксовано 135 нових випадків.
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Серед хворих 398 осіб госпіталізовано, а решта лікуються амбулаторно.
Також серед інфікованих 20 дітей і 26 медиків.
- Вінницька область — 51 випадок;
- Волинська область — 10 випадків;
- Дніпропетровська область — 10 випадків;
- Донецька область — 7 випадків;
- Житомирська область — 6 випадків;
- Закарпатська область — 1 випадок;
- Запорізька область — 19 випадків;
- Івано-Франківська область — 74 випадки;
- Кіровоградська область — 7 випадків;
- м. Київ — 160 випадків;
- Київська область — 64 випадки;
- Львівська область — 11 випадків;
- Луганська область — 3 випадки;
- Одеська область — 14 випадків;
- Полтавська область — 5 випадків;
- Рівненська область — 19 випадків;
- Сумська область — 26 випадків;
- Тернопільська область — 106 випадків;
- Харківська область — 1 випадок;
- Херсонська область — 4 випадки;
- Хмельницька область — 6 випадків;
- Чернівецька область — 143 випадки;
- Черкаська область — 54 випадки;
- Чернігівська область — 3 випадки.
Раніше Факти ICTV писали, що станом на 2 квітня у світі коронавірусом інфіковано 937 170 осіб. З них одужали 193 770 осіб, а 47 235 пацієнтів померло. Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 216 515 хворих, з яких 5 119 померли.
На другому місці зараз Італія, де коронавірусом заразилися 110 574 людини, померли – 13 155.