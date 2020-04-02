В Україні запустять серійне виробництво тестів на Covid-19

Українські виробники тестів на Сovid-19 готові наступного тижня налагодити їх серійне виробництво.

– Ми працювали і з Інститутом молекулярної біології, і з іншими виробниками вітчизняних тестів. Думаю, наступного тижня у нас буде серійне виробництво тестів і будуть їх поставки в лабораторії. Ми спокійно забезпечимо всіх, хто потребує лабораторних дослідженнь, – повідомив заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

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Він додав, що МОЗ налагодив співпрацю з приватними лабораторіями, які готові надати свої пункти забору біоматеріалу, щоб уникнути додаткового навантаження на медустанови країни.

Раніше Факти ICTV писали, що станом на 10.00 2 квітня в Україні зафіксували 804 випадки інфікування коронавірусом. 20 осіб з коронавірусом померли, 13 – одужали.