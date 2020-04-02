В українській армії зафіксували другий випадок Covid-19

В українській армії на коронавірус захворіли двоє людей.
2 квітня зареєстрували новий випадок зараження Covid-19. Захворів один з військовослужбовців Київського гарнізону, який був на самоізоляції з 23 березня.
Раніше він контактував з хворим на коронавірус.
Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний, він лікується в домашніх умовах і знаходиться під наглядом лікарів.
Також на самоізоляцію відправили двох військовослужбовців, які контактували з хворим.
Нагдаємо, у Збройних силах України зареєстровано перший випадок захворювання на коронавірус.
Covid-19 був підтверджений у лікаря Хмельницького військового госпіталю.
Джерело: ЗСУ