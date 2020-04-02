В українській армії зафіксували другий випадок Covid-19

В українській армії на коронавірус захворіли двоє людей.

2 квітня зареєстрували новий випадок зараження Covid-19. Захворів один з військовослужбовців Київського гарнізону, який був на самоізоляції з 23 березня.

Раніше він контактував з хворим на коронавірус.

Наразі стан здоров’я військовослужбовця задовільний, він лікується в домашніх умовах і знаходиться під наглядом лікарів.

Також на самоізоляцію відправили двох військовослужбовців, які контактували з хворим.

Нагдаємо, у Збройних силах України зареєстровано перший випадок захворювання на коронавірус.

Covid-19 був підтверджений у лікаря Хмельницького військового госпіталю.

Джерело: ЗСУ