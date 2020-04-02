Як отримати допомогу з безробіття - інструкція

КРОК 1. Збираємо пакет документів
Для того, аби оформити допомогу з безробіття, необхідно стати на облік до Державного центру зайнятості.
Для реєстрації знадобляться такі документи:
- український внутрішній паспорт;
- ідентифікаційний код платника податків;
- документи про середню та/або вищу освіту;
- трудова книжка.
Також візьміть з собою банківську картку. Кожен обласний центр зайнятості співпрацює з різними банками, тому карта будь-якого банку може не підійти. Найчастіше центри зайнятості співпрацюють з Ощадбанком.
– Заздалегідь подбайте про виготовлення банківської карти – під час реєстрації працівник центру обов’язково попросить надати реквізити для здійснення виплат, – зауважив юрист-консультант Євгеній Романюк.
КРОК 2. Не забуваємо про додаткові документи
Йдеться про різноманітні довідки, які є лише у окремих категорій осіб.
Внутрішньо переміщеним особам знадобляться:
- довідка переселенця;
- будь-який документ, що підтверджує звільнення з попереднього місця роботи – нотаріально завірена заява,витяг з Єдиного держреєстру юридичних та фізичних осіб або відповідне рішення суду.
Членам особистого селянського господарства – довідка про вихід чи припинення ведення діяльності. Її за місцем знаходження може надати міська чи селищна рада.
Колишнім працівникам силових, правоохоронних чи військових державних структур – військово-обліковий документ із зазначенням дати взяття на облік у військкомісаріаті.
– За наявності потрібно зробити копії військового квитка та довідки МСЕК (документ, що підтверджує інвалідність особи).
Якщо можливо, візьміть довідку з останнього місця роботи із розміром вашої зарплатні – від неї залежатиме розмір допомоги від центру зайнятості, – запевнив Євгеній Романюк.
КРОК 3. Звертаємось до найближчого центру зайнятості
Згідно з українським законодавством, зареєструватися у центрі зайнятості можна незалежно від місця прописки та фактичного проживання.
У зв’язку з карантином працівники центру перестали особисто здійснювати прийом громадян: для цього перед входом до установ були розміщені урни для документів.
– Подбайте, аби у вашій папці були всі копії необхідних документів, а також реквізити банківської картки. У паперах вкажіть свій мобільний номер, щоб працівник центру міг з вами зв’язатися у разі нестачі документів або їх успішного оформлення, – радить Євгеній Романюк.
Звернутись з проханням про реєстрацію у центр зайнятості можна і через електронну пошту: залежно від місця проживання, можна направити копії документів на одну із вказаних адрес.
На час карантину Державний центр зайнятості відкрив додаткові гарячі лінії для громадян.
КРОК 4. Очікуємо на виплату
Якщо всі документи було подано правильно і з вами зв’язався працівник центру зайнятості, можна очікувати на допомогу з безробіття.
Телефоном спеціаліст, відштовхуючись від інформації з наданих документів, розповість, на яку суму допомоги ви зможете розраховувати.
Юрист Євгеній Романюк додав, що розмір фіксованих мінімальних виплат по безробіттю збільшили ще 1 березня.
- за наявності документів про страховий стаж та зарплатню з попереднього місця роботи – сума виплати зросла з 1 630 грн до 1 800 грн;
- за відсутності документів про страховий стаж та зарплатню з попереднього місця роботи (переважно це студенти чи громадяни без досвіду роботи) – сума виплати зросла з 610 грн до 650 грн.
– 29 березня Кабмін спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину. Відтепер призначення виплат по безробіттю центр зайнятості здійснюватиме не з восьмого дня реєстрації особи, а відразу, з першого дня.
Кар’єрний радник повинен зв’язатися з вами та відповісти на всі запитання, – на завершення сказав юрист.