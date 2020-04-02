Як отримати допомогу з безробіття - інструкція

Згідно з українським законодавством, зареєструватися у центрі зайнятості можна незалежно від місця прописки та фактичного проживання.

У зв’язку з карантином працівники центру перестали особисто здійснювати прийом громадян: для цього перед входом до установ були розміщені урни для документів.

– Подбайте, аби у вашій папці були всі копії необхідних документів, а також реквізити банківської картки. У паперах вкажіть свій мобільний номер, щоб працівник центру міг з вами зв’язатися у разі нестачі документів або їх успішного оформлення, – радить Євгеній Романюк.

Звернутись з проханням про реєстрацію у центр зайнятості можна і через електронну пошту: залежно від місця проживання, можна направити копії документів на одну із вказаних адрес.

На час карантину Державний центр зайнятості відкрив додаткові гарячі лінії для громадян.