Як отримати допомогу з безробіття - інструкція

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Як отримати допомогу з безробіття – покрокова інструкція
Факти / Україна / Суспільство
Як отримати допомогу з безробіття – покрокова інструкція
Як отримати допомогу з безробіття – покрокова інструкція

Які документи потрібні для реєстрації, чи змінились правила прийому громадян у центрах зайнятості під час карантину і від чого залежить сума виплат – Фактам ICTV розповів юрист Євгеній Романюк.

КРОК 1. Збираємо пакет документів

Для того, аби оформити допомогу з безробіття, необхідно стати на облік до Державного центру зайнятості.

Для реєстрації знадобляться такі документи:

  • український внутрішній паспорт;
  • ідентифікаційний код платника податків;
  • документи про середню та/або вищу освіту;
  • трудова книжка.

Також візьміть з собою банківську картку. Кожен обласний центр зайнятості співпрацює з різними банками, тому карта будь-якого банку може не підійти. Найчастіше центри зайнятості співпрацюють з Ощадбанком.

– Заздалегідь подбайте про виготовлення банківської карти – під час реєстрації працівник центру обов’язково попросить надати реквізити для здійснення виплат, – зауважив юрист-консультант Євгеній Романюк.

КРОК 2. Не забуваємо про додаткові документи

Йдеться про різноманітні довідки, які є лише у окремих категорій осіб.

Внутрішньо переміщеним особам знадобляться:

  • довідка переселенця;
  • будь-який документ, що підтверджує звільнення з попереднього місця роботи – нотаріально завірена заява,витяг з Єдиного держреєстру юридичних та фізичних осіб або відповідне рішення суду.

Членам особистого селянського господарства – довідка про вихід чи припинення ведення діяльності. Її за місцем знаходження може надати міська чи селищна рада.

Колишнім працівникам силових, правоохоронних чи військових державних структур – військово-обліковий документ із зазначенням дати взяття на облік у військкомісаріаті.

– За наявності потрібно зробити копії військового квитка та довідки МСЕК (документ, що підтверджує інвалідність особи).

Якщо можливо, візьміть довідку з останнього місця роботи із розміром вашої зарплатні – від неї залежатиме розмір допомоги від центру зайнятості, – запевнив Євгеній Романюк.

КРОК 3. Звертаємось до найближчого центру зайнятості

Згідно з українським законодавством, зареєструватися у центрі зайнятості можна незалежно від місця прописки та фактичного проживання.

У зв’язку з карантином працівники центру перестали особисто здійснювати прийом громадян: для цього перед входом до установ були розміщені урни для документів.

– Подбайте, аби у вашій папці були всі копії необхідних документів, а також реквізити банківської картки. У паперах вкажіть свій мобільний номер, щоб працівник центру міг з вами зв’язатися у разі нестачі документів або їх успішного оформлення, – радить Євгеній Романюк.

Звернутись з проханням про реєстрацію у центр зайнятості можна і через електронну пошту: залежно від місця проживання, можна направити копії документів на одну із вказаних адрес.

На час карантину Державний центр зайнятості відкрив додаткові гарячі лінії для громадян.

Як отримати допомогу з безробіття - інструкція

КРОК 4. Очікуємо на виплату

Якщо всі документи було подано правильно і з вами зв’язався працівник центру зайнятості, можна очікувати на допомогу з безробіття.

Телефоном спеціаліст, відштовхуючись від інформації з наданих документів, розповість, на яку суму допомоги ви зможете розраховувати.

Юрист Євгеній Романюк додав, що розмір фіксованих мінімальних виплат по безробіттю збільшили ще 1 березня.

  • за наявності документів про страховий стаж та зарплатню з попереднього місця роботи – сума виплати зросла з 1 630 грн до 1 800 грн;
  • за відсутності документів про страховий стаж та зарплатню з попереднього місця роботи (переважно це студенти чи громадяни без досвіду роботи) – сума виплати зросла з 610 грн до 650 грн.

– 29 березня Кабмін спростив отримання допомоги з безробіття на період карантину. Відтепер призначення виплат по безробіттю центр зайнятості здійснюватиме не з восьмого дня реєстрації особи, а відразу, з першого дня.

Кар’єрний радник повинен зв’язатися з вами та відповісти на всі запитання, – на завершення сказав юрист.

Фото: Dreamstime

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