Записи Лероса: партія Слуга народу прокоментувала ситуацію

Партія Слуга народу прокоментувала ситуацію щодо оприлюднених записів Гео Леросом.

– Наша політична сила йшла на дочасні парламентські вибори з тими самими намірами, що й президент Володимир Зеленський, – побороти корупцію та брехню можновладців. Шлях до цього – нульова толерантність до будь-яких корупційних дій і неправди, з яких би кабінетів вона не виходила, – йдеться у повідомленні партії.

За словами партії, вона зацікавлена в об’єктивному розслідуванні всіх обставин ситуації навколо згаданих записів.

– Ми закликаємо правоохоронні та антикорупційні органи України провести ретельне розслідування, яке має встановити, чи були факти корупції, а якщо були, то якої шкоди і які саме особи завдали державі. Слідство має також встановити, хто здійснював записи та які мотиви були в цих людей.

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Також партія наголосила на неприпустимості будь-якого тиску під час слідства на учасників цієї ситуації з боку правоохоронних та антикорупційних органів, посадових осіб органів державної влади.

– Слідство має бути об’єктивним, неупередженим і повинне надати остаточні відповіді, які сьогодні є у народних депутатів, громадськості та всього українського народу.