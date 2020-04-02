Завантажена лабораторія: чому в Харкові досі один випадок коронавірусу

Станом на ранок 2 квітня на Харківщині лише один лабораторно підтверджений випадок захворювання Covid-19 та 12 підозр на інфікування коронавірусом.

За словами голови Харківської ОДА Олексія Кучера, місто довго чекає на результати підозр на Covid-19 від Києва.

– Завантажено лабораторію, і три дні ми вже не можемо отримати точно один випадок, який знайшов своє підтвердження в підозрі у нас. Встановлена підозра — це не просто людина щось відчуває, а це реально підтверджений тест, але на рівні Харкова.

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На рівні Харкова ми отримуємо цей тест, і ми направляємо ці біологічні зразки до Києва. І лише після того, коли Київ встановлює, що дійсно є зараження коронавірусом, ми фіксуємо як підтверджений випадок. На сьогоднішній день, ще раз підкреслюю, у нас підтверджено один випадок, – сказав він.

Нагадаємо, на Харківщині поліція встановила місцезнаходження 10 осіб, які прибули з-за кордону і втекли з самоізоляції.