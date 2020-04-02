Житель Тернополя захворів Covid-19 на 17-й день після приїзду з-за кордону

У 55-річного жителя міста Тернополя виявили коронавірус після закінчення терміну обсервації.

Чоловік повернувся додому зі Словаччини і пройшов обов’язкову самоізоляцію удома, однак симптоми хвороби з’явилися на 17 день. З хворими на коронавірус пацієнтами він не контактував.

Про це повідомив мер Тернополя Сергій Надал.

Чоловік перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Медики оцінюють стан пацієнта як середньої важкості.

У Тернопільській області станом на 2 квітня зафіксовано 111 випадків інфікування.

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Раніше Факти ICTV писали, що станом на 2 квітня у світі коронавірусом інфіковано 937 170 осіб. З них одужали 193 770 осіб, а 47 235 пацієнтів померло. Нещодавно США посіли перше місце серед країн з найбільшою кількістю підтверджених випадків – 216 515 хворих, з яких 5 119 померли.

На другому місці зараз Італія, де коронавірусом заразилися 110 574 людини, померли – 13 155.