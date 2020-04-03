Антикризовий закон не звільняє від сплати оренди

Закон, який ухвалили депутати для боротьби з коронавірусом 30 березня, містить змінену норму про необхідність оплати оренди майна під час карантину.

Відповідно до опублікованого в газеті Голос України №62 тексту закону, перехідні положення Цивільного кодексу України доповнюються пунктом 14 – закон закріплює, що на час карантину орендарі можуть бути звільнені від плати за користування майном в разі, якщо вони не могли користуватися ним за обставинами, не залежних від них.

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Водночас в тексті проекту закону №3275, розміщеному на сайті Верховної Ради, зазначено – “орендар звільняється від плати за користування майном відповідно до норм Цивільного кодексу”.

Таким чином, опублікований у Голосі України закон не звільняє орендарів від сплати оренди на час карантину, проте надає таку можливість.

Як писали Факти ICTV, закон №3275 передбачає доплату у розмірі до 300% заробітної плати медичним та іншим працівникам, які задіяні у боротьбі з коронавірусом.